Grecia | scontro tra un treno merci e uno passeggeri a Larissa | 40 morti e 130 feriti

In, nella notte tra martedì e mercoledì è avvenuto un gravissimo incidente ferroviario . Un ... Non è ancora del tutto chiaro, però, cosa possa aver causato loviolento tra i due treni. ...Sale a 36 il bilancio delle vittime a seguito dellofrontale tra un treno passeggeri e uno merci avvenuto nella notte nei pressi della citt greca di Larissa. Servir l'esame del DNA per identificare diverse vittime, le cui salme sono ...Il governatore della regione, Konstantinos Agorastor, ha sottolineato che lotra i due ... Von der Leyen: l'Europa è in lutto 'I miei pensieri sono con il popolo delladopo il terribile ...

Grecia: scontro tra due treni, sale a 38 il bilancio delle vittime - Europa Agenzia ANSA

Potrebbe esserci un errore umano all’origine dello scontro, ipotizzano i media greci che — citando i sindacati di settore, — spiegano come il sistema di controllo dei treni sia ancora manuale.Sono decine i morti e i feriti rimasti coinvolti nel disastro ferroviario che si è consumato a Larissa, in Grecia.