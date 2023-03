Grecia | scontro tra treni tra Atene e Salonicco | almeno 32 morti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : E' salito ad almeno 29 morti e 85 feriti il bilancio dello scontro tra un treno merci e uno passeggeri avvenuto ier… - RaiNews : Scontro fra treni in Grecia, almeno 16 morti e 85 feriti - il video. Tragico incidente ferroviario sulla linea Aten… - Agenzia_Italia : Si tratta del peggior incidente ferroviario che la Grecia abbia mai visto. L'incidente ha interessato un treno merc… - rpinci : RT @TV2000it: ??+++ #Grecia L’incidente nella città di #Larissa Un treno tra #Atene e #Salonicco deragliato Scontro tra un merci e un convo… - Rossonera_21 : RT @MediasetTgcom24: Grecia, scontro fra due treni: è strage di passeggeri #grecia #1marzo -

Almeno 32 persone sono morte e altre 85 sono rimaste ferite a causa di untra due treni all'altezza di Tempe nellacentrale. Lo ha reso noto il governatore della regione della Tessaglia, Konstantinos Agorastos, spiegando che 194 passeggeri sono stati ...È successo nei pressi della città di Larissa , nella regione centrale della: intorno alla ...fra treni: i soccorsi Alle operazioni di soccorso hanno partecipato decine di agenti di ...Dodici secondi da incubo poi l'inferno: la collisione, violentissima, avvenuta tra due treni all'altezza di Tempe nellacentrale ha causato almeno 32 morti mentre altre 85 sono rimaste ferite. Ma i soccorsi sono ancora lì e il bilancio delle vittime del drammatico incidente ferroviario è destinato a salire. A ...

Grecia: scontro tra treni, il bilancio sale ad almeno 29 morti - Ultima Ora Agenzia ANSA

epa10496179 Firefighters and rescue crews work to extricate passengers from trains after a coallision near Larissa city, Greece, 01 March 2023. The two trains – a passenger train travelling from Athen ...Incidente ferroviario in Grecia, decine di morti dopo lo scontro tra due treni. Il dramma si è verificato nei pressi di Larissa ...