Grecia | scontro tra treni tra Atene e Salonicco | almeno 29 morti

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Nella notte tra il 28 febbraio e l’1 marzo, un treno passeggeri e un treno merci si sono scontrati sulla tratta tra, provocando decine die di feriti. I soccorritori sono ancora sul posto, lavorando tra le macerie e le lamiere dei due convogli alla ricerca dei sopravvissuti e per disincastrare i corpi delle vittime di quello che, secondo i media greci è «il peggior incidente ferroviario che laabbia mai conosciuto». Il treno passeggeri aveva a bordo circa 350 persone. L’incidente è avvenuto nella zona di Tempes, alla periferia della Tessaglia, sul lato orientale del Paese. Oltre 150 vigili del fuoco e 40 ambulanze sono impegnate nei soccorsi. Il bilancio per ora dice 29e 85 feriti ma le operazioni di recupero stanno continuando. «Non ho mai visto niente di simile ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dentistolog : RT @infoitesteri: Grecia, scontro fra un treno merci e uno passeggeri nella città di Larissa: morti e feriti- - lucafaccio : Grecia: scontro tra due treni, almeno 32 morti e 85 feriti - Europa - ANSA - speranza_viva : RT @BreakingItalyNe: GRECIA: Scontro tra treno passeggeri e treno merci nel comune di Tempes nella regione di Tessaglia: 16 morti e 85 feri… - Open_gol : L'incidente è avvenuto nella zona di Tempe, i soccorritori sono ancora impegnati nelle operazioni di ricerca - Roseinfiore : RT @RaiNews: Scontro fra treni in Grecia, almeno 16 morti e 85 feriti - il video. Tragico incidente ferroviario sulla linea Atene-Salonicco… -

...e 85 sono rimaste ferite in un incidente ferroviario avvenuto nella regione centrale della. ... Il governatore della regione, Konstantinos Agorastor , ha sottolineato che lotra i due ...... come l' Italia e la, a livello del debito pubblico e del bilancio statale. Questa volta ... Mondo Come superare lotra élite e democrazia Lorenzo Castellani Due scelte In questo nuovo ...... specie lungo l''asse euro - mediterraneo' dell'anarchismo Spagna - Italia -, storicamente ... tratteggiata, dalla propaganda d'area, innanzitutto come unotra due 'blocchi imperialisti'. ...

Grecia, scontro fra un treno merci e uno passeggeri: morti e feriti Corriere della Sera

Uno scontro frontale tra due treni nella Grecia centrale ha provocato almeno 29 morti e 85 feriti, alcuni in modo grave, secondo i vigili del fuoco. Le ...E' salito ad almeno 29 morti e 85 feriti il bilancio dello scontro tra un treno merci e uno passeggeri avvenuto martedì sera in Grecia, sulla tratta tra Atene e Salonicco. Lo rendono noto i vigili del ...