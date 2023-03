Grecia | scontro tra treni | persone in strada dopo incidente – Video

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : E' di almeno 32 morti e 85 feriti il bilancio di uno scontro avvenuto ieri sera tra un treno merci e uno passeggeri… - Agenzia_Ansa : E' salito ad almeno 29 morti e 85 feriti il bilancio dello scontro tra un treno merci e uno passeggeri avvenuto ier… - Agenzia_Italia : Si tratta del peggior incidente ferroviario che la Grecia abbia mai visto. L'incidente ha interessato un treno merc… - mummy53690440 : Scontro frontale tra due treni in Grecia: decine di morti - gennaronapoli19 : RT @P_M_1960: Almeno 36 sono i morti e 85 i feriti in seguito allo scontro frontale tra un treno merci e uno passeggeri avvenuto ieri sera… -

Pétros Stefánou, vescovo di Syros e di Santorini e presidente dei vescovi greci, raggiunto telefonicamente a seguito dell'incidente in, che ha visto unofrontale tra un treno ...Sale a 38 il bilancio delle vittime a seguito dellofrontale tra un treno passeggeri e uno merci avvenuto nella notte nei pressi della città ...prolungato a causa del Carnevale in. Il ...Aumenta il numero dei morti nellofrontale tra un treno passeggeri e uno merci verificatosi questa notte vicino Larissa, in. Il bilancio sale a 38 vittime mentre sono 66 i feriti, di cui 6 in terapia intensiva. Intanto ...

Grecia: scontro tra due treni, sale a 38 il bilancio delle vittime - Europa Agenzia ANSA

I semafori non funzionanti, il probabile errore umano (perché il controllo dei treni è ancora manuale). Sono le prime ipotesi rilanciate dai media greci dopo il terribile scontro ...