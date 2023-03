Grecia: scontro tra treni, il bilancio sale ad almeno 29 morti (Di mercoledì 1 marzo 2023) E' salito ad almeno 29 morti e 85 feriti il bilancio dello scontro tra un treno merci e uno passeggeri avvenuto ieri sera in Grecia, sulla tratta tra Atene e Salonicco. Lo rendono noto i vigili del ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 1 marzo 2023) E' salito ad29e 85 feriti ildellotra un treno merci e uno passeggeri avvenuto ieri sera in, sulla tratta tra Atene e Salonicco. Lo rendono noto i vigili del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Scontro fra treni in Grecia, almeno 16 morti e 85 feriti - il video. Tragico incidente ferroviario sulla linea Aten… - Agenzia_Ansa : E' salito ad almeno 29 morti e 85 feriti il bilancio dello scontro tra un treno merci e uno passeggeri avvenuto ier… - SkyTG24 : Incidente ferroviario in Grecia, scontro tra due treni: almeno 29 morti - FranceschiniAng : ?? #Greece Scontro tra treni in #Grecia:nei pressi di #Tempe,lungo la linea #Atene-#Salonicco. Un treno passeggeri c… - ge_somma : RT @repubblica: Scontro fra due treni in Grecia: almeno 32 morti e 85 feriti -

Grecia, scontro fra treni, 32 morti 6.10 Grecia, scontro fra treni, 32 morti E' di almeno 32 morti e 85 feriti il bilancio dello scontro fra un treno merci e uno passeggeri avvenuto ieri sera in Grecia, sulla tratta fra Atene e Salonicco. "... Incidente ferroviario in Grecia, è strage di passeggeri Tragedia ferroviaria in Grecia: strage di passeggeri nello scontro fra due treni alta tensione Moldavia, nuova protesta antigovernativa organizzata dai filorussi ecco chi è Nuova condanna per Weinstein, l'accusatrice ... Grecia, scontro tra treni tra Atene e Salonicco: almeno 32 morti ... secondo i media greci è "il peggior incidente ferroviario che la Grecia abbia mai conosciuto". Il treno passeggeri aveva a bordo circa 350 persone. L'incidente è avvenuto nella zona di Tempes, alla ... 6.10fra treni, 32 morti E' di almeno 32 morti e 85 feriti il bilancio dellofra un treno merci e uno passeggeri avvenuto ieri sera in, sulla tratta fra Atene e Salonicco. "...Tragedia ferroviaria in: strage di passeggeri nellofra due treni alta tensione Moldavia, nuova protesta antigovernativa organizzata dai filorussi ecco chi è Nuova condanna per Weinstein, l'accusatrice ...... secondo i media greci è "il peggior incidente ferroviario che laabbia mai conosciuto". Il treno passeggeri aveva a bordo circa 350 persone. L'incidente è avvenuto nella zona di Tempes, alla ... Grecia, scontro fra due treni: è strage di passeggeri TGCOM Scontro tra treni, almeno 29 morti tra Atene e Salonicco ATENE. E' salito ad almeno 29 morti e 85 feriti il bilancio dello scontro tra un treno merci e uno passeggeri avvenuto ieri sera in Grecia, sulla tratta tra Atene e Salonicco. Lo rendono noto i vigili ... Scontro tra treni in Grecia, decine di morti ATENE E' di almeno 16 morti e 85 feriti il bilancio dello scontro avvenuto ieri sera tra un treno merci e uno passeggeri in viaggio tra Atene e Salonicco, in Grecia. Lo hanno… Leggi ... ATENE. E' salito ad almeno 29 morti e 85 feriti il bilancio dello scontro tra un treno merci e uno passeggeri avvenuto ieri sera in Grecia, sulla tratta tra Atene e Salonicco. Lo rendono noto i vigili ...ATENE E' di almeno 16 morti e 85 feriti il bilancio dello scontro avvenuto ieri sera tra un treno merci e uno passeggeri in viaggio tra Atene e Salonicco, in Grecia. Lo hanno… Leggi ...