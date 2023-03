Grecia, scontro tra due treni: le conseguenze dell'incidente ferroviario viste dall'alto (Di mercoledì 1 marzo 2023) Le immagini aeree mostrano dall'alto i danni e le conseguenze di uno scontro frontale tra due treni che ha provocato almeno 36 morti e 85 feriti. L'incidente, descritto come la peggiore tragedia ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 1 marzo 2023) Le immagini aeree mostranoi danni e ledi unofrontale tra dueche ha provocato almeno 36 morti e 85 feriti. L', descritto come la peggiore tragedia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : E' di almeno 32 morti e 85 feriti il bilancio di uno scontro avvenuto ieri sera tra un treno merci e uno passeggeri… - Agenzia_Ansa : E' salito ad almeno 29 morti e 85 feriti il bilancio dello scontro tra un treno merci e uno passeggeri avvenuto ier… - Agenzia_Italia : Si tratta del peggior incidente ferroviario che la Grecia abbia mai visto. L'incidente ha interessato un treno merc… - Neptunesfolly32 : RT @aka_Gb: Esprimo solidarietà al popolo greco ed ai parenti delle vittime e dei dispersi. Al momento pare siano 40 i morti e 50??60 i dis… - meltingmax : RT @margurj: Per lo scontro dei treni in Grecia sono morte 40 persone e si è dimesso il ministro dei trasporti... in Italia invece... fate… -