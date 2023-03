Grecia, scontro tra due treni: almeno 32 morti e 85 feriti (Di mercoledì 1 marzo 2023) Atene, 1 mar. (Adnkronos) - almeno 32 persone sono morte e altre 85 sono rimaste ferite a causa di un scontro tra due treni all'altezza di Tempe nella Grecia centrale. Lo ha reso noto il governatore della regione della Tessaglia, Konstantinos Agorastos, spiegando che 194 passeggeri sono stati trasferiti a bordo di bus a Tessalonica. A essere coinvolti nello schianto sono un treno passeggeri proveniente da Atene e diretto alla città settentrionale di Tessalonica e un treno merci partito da Tessalonica e diretto a Larissa. La polizia, i vigili del fuoco e le squadre di soccorso sono ancora impegnati sul luogo dell'incidente, avvenuto a circa 380 chilometri a nord di Atene. Al momento della collisione erano circa 350 i passeggeri a bordo dei treni coinvolti, come ha reso noto la compagnia ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Atene, 1 mar. (Adnkronos) -32 persone sono morte e altre 85 sono rimaste ferite a causa di untra dueall'altezza di Tempe nellacentrale. Lo ha reso noto il governatore della regione della Tessaglia, Konstantinos Agorastos, spiegando che 194 passeggeri sono stati trasa bordo di bus a Tessalonica. A essere coinvolti nello schianto sono un treno passeggeri proveniente da Atene e diretto alla città settentrionale di Tessalonica e un treno merci partito da Tessalonica e diretto a Larissa. La polizia, i vigili del fuoco e le squadre di soccorso sono ancora impegnati sul luogo dell'incidente, avvenuto a circa 380 chilometri a nord di Atene. Al momento della collisione erano circa 350 i passeggeri a bordo deicoinvolti, come ha reso noto la compagnia ...

Grecia, scontro fra treni, 32 morti 6.10 Grecia, scontro fra treni, 32 morti E' di almeno 32 morti e 85 feriti il bilancio dello scontro fra un treno merci e uno passeggeri avvenuto ieri sera in Grecia, sulla tratta fra Atene e Salonicco. Incidente ferroviario in Grecia, è strage di passeggeri Tragedia ferroviaria in Grecia: strage di passeggeri nello scontro fra due treni alta tensione Moldavia, nuova protesta antigovernativa organizzata dai filorussi ecco chi è Nuova condanna per Weinstein, l'accusatrice ... Grecia, scontro tra treni tra Atene e Salonicco: almeno 32 morti ... secondo i media greci è "il peggior incidente ferroviario che la Grecia abbia mai conosciuto". Il treno passeggeri aveva a bordo circa 350 persone. L'incidente è avvenuto nella zona di Tempes, alla ... Scontro tra treni, almeno 29 morti tra Atene e Salonicco ATENE. E' salito ad almeno 29 morti e 85 feriti il bilancio dello scontro tra un treno merci e uno passeggeri avvenuto ieri sera in Grecia, sulla tratta tra Atene e Salonicco. Lo rendono noto i vigili ... Scontro tra treni in Grecia, decine di morti ATENE E' di almeno 16 morti e 85 feriti il bilancio dello scontro avvenuto ieri sera tra un treno merci e uno passeggeri in viaggio tra Atene e Salonicco, in Grecia.