Grecia | scontro fra treni sui binari | i vagoni prendono fuoco Decine di morti

Atene – E' salito ad almeno 36 morti il bilancio di uno scontro tra un treno passeggeri e uno merci vicino a Larissa, nella Grecia centrale. Lo riferiscono i media greci, mentre continuano le operazioni di soccorso e i tentativi di estrarre superstiti dalle lamiere. I feriti al momento sono almeno 85, mentre 194 passeggeri sono stati trasferiti a bordo di bus a Tessalonica. A essere coinvolti nello schianto un treno passeggeri proveniente da Atene e diretto alla città settentrionale di Tessalonica e un treno merci partito da Tessalonica e diretto a Larissa. La polizia, i vigili del fuoco e le squadre di soccorso sono ancora impegnati sul luogo dell'incidente, avvenuto a circa 380 chilometri a nord di Atene.

