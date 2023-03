Grecia | scontro fra treni | I vagoni hanno preso fuoco Bilancio provvisorio drammatico | 29 morti e 85 feriti

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Un terribilefra dueha causato una tragedia in. Almeno 29 persone sono morte e oltre 85 sono rimaste ferite nella tratta tra Atene e Salonicco. Le operazioni di salvataggio sono ancora in corso e ilpotrebbe aggravarsi ancora,avvertito i vigili del. Isono stati trasportati negli ospedali vicini al luogo del disastro e 25 di loro sono in gravi condizioni. Si tratta del "peggior incidente ferroviario che laabbia mai visto", affermano i media greci. Tresono deragliati pochi minuti prima della mezzanotte nella città di Larissa (nel centro del Paese) a seguito della collisione tra il treno merci e l'altro convoglio che trasportava 350 passeggeri. Sul posto sono intervenuti ...

