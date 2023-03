Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Scontro fra treni in Grecia, almeno 16 morti e 85 feriti - il video. Tragico incidente ferroviario sulla linea Aten… - Agenzia_Ansa : E' salito ad almeno 29 morti e 85 feriti il bilancio dello scontro tra un treno merci e uno passeggeri avvenuto ier… - massimi02112109 : Scontro fra treni in Grecia, almeno 32 morti e 85 feriti - il video - LaStampa : Grecia: scontro fra treni, 32 morti e 85 feriti - Anastasia7882 : RT @Radio1Rai: ??#Grecia È di almeno 29 morti e 85 feriti il bilancio di uno scontro tra un #treno merci e uno passeggeri avvenuto ieri sera… -

È di 32 morti il bilancio di un incidente ferroviario avvenuto nella zona di Evangelismos, vicino Tempi, dove un treno passeggeri che trasportava centinaia di persone si è scontrato con un treno merci. Delle 85 sono rimaste ferite in un incidente ferroviario avvenuto nella regione centrale della Grecia. Il governatore della regione, Konstantinos Agorastor, ha sottolineato che lo scontro tra i due treni.

Grecia, scontro fra due treni: è strage di passeggeri TGCOM

ATENE E' di almeno 16 morti e 85 feriti il bilancio dello scontro avvenuto ieri sera tra un treno merci e uno passeggeri in viaggio tra Atene e Salonicco, in Grecia. Lo hanno… Leggi ...Almeno 29 persone sono morte e 85 sono rimaste ferite in seguito allo scontro tra un treno merci e uno passeggeri avvenuto ieri sera in Grecia, sulla tratta tra Atene e Salonicco. Lo rendono noto i ...