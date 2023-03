Grecia, scontro fra 2 treni: è una strage. Bilancio: oltre 30 morti e 85 feriti (Di mercoledì 1 marzo 2023) Un terribile scontro fra due treni ha causato una tragedia in Grecia. Almeno 29 persone sono morte e oltre 85 sono rimaste ferite nella tratta tra Atene e Salonicco. Le operazioni di salvataggio sono ancora in corso e il Bilancio potrebbe aggravarsi ancora, hanno avvertito i vigili del fuoco. I feriti sono stati trasportati negli ospedali vicini al luogo del disastro e 25 di loro sono in gravi condizioni. Si tratta del "peggior incidente ferroviario che la Grecia abbia mai visto", affermano i media greci. Tre vagoni sono deragliati pochi minuti prima della mezzanotte nella città di Larissa (nel centro del Paese) a seguito della collisione tra il treno merci e l'altro convoglio che trasportava 350 passeggeri. Sul posto sono intervenuti circa 150 vigili del fuoco e 40 ... Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 1 marzo 2023) Un terribilefra dueha causato una tragedia in. Almeno 29 persone sono morte e85 sono rimaste ferite nella tratta tra Atene e Salonicco. Le operazioni di salvataggio sono ancora in corso e ilpotrebbe aggravarsi ancora, hanno avvertito i vigili del fuoco. Isono stati trasportati negli ospedali vicini al luogo del disastro e 25 di loro sono in gravi condizioni. Si tratta del "peggior incidente ferroviario che laabbia mai visto", affermano i media greci. Tre vagoni sono deragliati pochi minuti prima della mezzanotte nella città di Larissa (nel centro del Paese) a seguito della collisione tra il treno merci e l'altro convoglio che trasportava 350 passeggeri. Sul posto sono intervenuti circa 150 vigili del fuoco e 40 ...

