Grecia | sale il bilancio delle vittime dell’incidente ferroviario a Larissa Von der Leyen | «L’Europa è con voi»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Sono almeno 36 ledello scontro tra un treno passeggeri e un treno merci avvenuto la scorsa notte, tra il 28 febbraio e l’1 marzo, nella tratta tra Atene e Salonnico, in. I soccorritori sono ancora sul posto, lavorando tra le macerie e le lamiere dei due convogli alla ricerca dei sopravvissuti e per disincastrare i corpidi quello che, secondo i media greci, è «il peggior incidenteche laabbia mai conosciuto». Il treno passeggeri aveva a bordo circa 350 persone. L’incidente è avvenuto vicino alla città greca di, sul lato orientale del Paese. Oltre 150 vigili del fuoco e 40 ambulanze sono impegnate nei soccorsi. Intorno alle 9, ilufficiale è di 36 morti e 66 feriti ricoverati in ...