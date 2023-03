Grecia | sale a 38 numero vittime dello scontro tra treni

(Di mercoledì 1 marzo 2023)a 38 il bilancio provvisorio delledell'incidente ferroviario di questa notte. I feriti sono 85, di cui 66 ricoverati in ospedale (sei in unità di terapia intensiva). Si teme tuttavia che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : E' salito ad almeno 29 morti e 85 feriti il bilancio dello scontro tra un treno merci e uno passeggeri avvenuto ier… - rtl1025 : ??Sale a 38 il bilancio provvisorio delle vittime dell'#incidente ferroviario di questa notte in #Grecia. I feriti s… - ultimoranet : #Grecia Sale a 40 morti e circa 130 feriti il bilancio del terribile incidente ferroviario. Arrestato il capostazi… - martina_lo_re : #Grecia: scontro tra due treni, sale a 38 il bilancio delle vittime - Europa - Agenzia ANSA - Riri2498 : RT @rtl1025: ??Sale a 38 il bilancio provvisorio delle vittime dell'#incidente ferroviario di questa notte in #Grecia. I feriti sono 85, di… -

a 38 il bilancio provvisorio delle vittime dell'incidente ferroviario di questa notte. I feriti sono 85, di cui 66 ricoverati in ospedale (sei in unità di terapia intensiva). Si teme tuttavia che ...a 36 il bilancio delle vittime a seguito dello scontro frontale tra un treno passeggeri e uno merci avvenuto nella notte nei pressi della citt greca di Larissa. Servir l'esame del DNA per ...Pm: "Una persona interrogata per lo scontro tra treni" Una persona è stata interrogata per l'incidente ferroviario in, nell'ambito dell'indagine subito avviata: lo ha detto all'agenzia greca ...

Grecia: scontro tra due treni, sale a 38 il bilancio delle vittime - Europa Agenzia ANSA

Grecia, tragico incidente tra due treni: 38 morti e 85 feriti. Ancora in corso le operazioni di soccorso sul luogo dell'incidente ...Sale a 38 il bilancio provvisorio delle vittime dell'incidente ferroviario di questa notte. I feriti sono 85, di cui 66 ricoverati in ospedale (sei in unità di terapia intensiva). (ANSA) ...