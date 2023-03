**Grecia: Mattarella, vicini a familiari vittime incidente, auguri per guarigione feriti'** (Di mercoledì 1 marzo 2023) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Appresa con profonda tristezza la notizia dell'incidente ferroviario occorso questa notte nei pressi della città di Larissa, desidero farle pervenire le più sentite condoglianze della Repubblica italiana e le espressioni del mio personale cordoglio". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato a Katerina Sakellaropoulou, Presidente della Repubblica ellenica. "In questa luttuosa circostanza -prosegue il Capo dello Stato- partecipiamo con sentimenti di sincera vicinanza al dolore delle famiglie delle numerose vittime e del popolo greco tutto, mentre rivolgiamo un affettuoso pensiero ai feriti cui auguriamo un pronto e completo ristabilimento". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Appresa con profonda tristezza la notizia dell'ferroviario occorso questa notte nei pressi della città di Larissa, desidero farle pervenire le più sentite condoglianze della Repubblica italiana e le espressioni del mio personale cordoglio". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio inviato a Katerina Sakellaropoulou, Presidente della Repubblica ellenica. "In questa luttuosa circostanza -prosegue il Capo dello Stato- partecipiamo con sentimenti di sincera vicinanza al dolore delle famiglie delle numerosee del popolo greco tutto, mentre rivolgiamo un affettuoso pensiero aicuiamo un pronto e completo ristabilimento".

