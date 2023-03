Grecia: incidente ferroviario, almeno 32 morti (Di mercoledì 1 marzo 2023) incidente ferroviario in Grecia. almeno 32 persone sono morte dopo lo scontro frontale tra un treno merci e uno passeggeri. Si tratta del peggior incidente ferroviario della Grecia. incidente ferroviario in Grecia: cos’è successo? almeno 32 persone sono morte e decine sono rimaste ferite in seguito allo scontro frontale tra un treno merci e uno Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 1 marzo 2023)in32 persone sono morte dopo lo scontro frontale tra un treno merci e uno passeggeri. Si tratta del peggiordellain: cos’è successo?32 persone sono morte e decine sono rimaste ferite in seguito allo scontro frontale tra un treno merci e uno

