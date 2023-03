Grecia | drammatico scontro tra treni | almeno 32 morti e 85 feriti

Leggi su panorama

(Di mercoledì 1 marzo 2023)32 persone sono morte in unincidente ferroviario avvenuto nella notte tra il 28 febbraio e il 1° marzo 2023 nei pressi della città di Larissa, nella zona centrale della. Si registrano 85di cui alcuni in condizioni gravissime. E' accaduto intorno alla mezzanotte quanto un treno passeggeri, in viaggio tra la capitale Atene e Salonicco, è finito contro un merci. A bordo del treno c'erano 350 passeggeri. Tre carrozze del convoglio sono deragliate in seguito all'urto e una si è incendiata finendo completamente carbonizzata.