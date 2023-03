Grecia | almeno 16 morti in scontro tra treni nel centro Paese VIDEO

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24_it : Scontro tra due treni in Grecia, almeno 16 morti e 85 feriti - Agenzia_Ansa : E' di almeno 16 morti e 85 feriti il bilancio dello scontro avvenuto ieri sera tra un treno merci e uno passeggeri… - RaiNews : Scontro fra treni in Grecia, almeno 16 morti e 85 feriti - il video. Tragico incidente ferroviario sulla linea Aten… - iconanews : Scontro tra due treni in Grecia, almeno 16 morti e 85 feriti - DzheringRuslan : RT @repubblica: Grecia, scontro fra treni: almeno 16 morti e 85 feriti -

... su cui viaggiavano centinaia di migranti, "non ha chiesto aiuto,dalle prime ricostruzioni'. 'Lasta attuando politiche di forte contenimento degli arrivi sulla rotta" dalla Turchia "...64 persone sono morte al largo di Steccato di Cutro, in Calabria, nel naufragio di una ... La rotta parte dalla Turchia e arriva fino in Calabria o in Puglia, costeggiando laed è battuta ...Se la rotta terrestre viae Bulgaria si è notevolmente ridotta, è perch nel mezzo c'è stato ... peròfacciamolo funzionare, altrimenti le tutele le applicano solo i Comuni. Vi volete ...

Grecia, scontro fra treni: almeno 16 morti e 85 feriti la Repubblica

incidente tra trani in Grecia. Uno spavento e un delirio per circa 350 passeggeri, ma tanto di loro hanno ancora qualche speranza ...Gravissimo incidente ferroviario in Grecia, di Larissa. Un treno che viaggiava tra Atene e Salonicco è deragliato provocando almeno 10 morti e decine di feriti. Lo riporta l’agenzia di stampa greca An ...