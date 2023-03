Grazie a Spalletti il valore della rosa del Napoli è passato da 400 a 800 milioni (CorSport) (Di mercoledì 1 marzo 2023) Luciano Spalletti ha rivalutato il Napoli portando il valore della rosa da 400 a 800 milioni. Lo scrive il Corriere dello Sport. “Tutto scorre, compreso il valore della rosa del Napoli. E cresce a dismisura, partita dopo partita: bravissimi i giocatori, straordinario Spalletti. Uno che dopo una stagione del genere potrebbe teoricamente sbarcare a Wall Strett con la tuta da allenatore e la cravatta: il signor Luciano ha storicamente migliorato tutti i suoi allievi, ma questa volta si è superato”. “Il patrimonio umano, cioè il parco dei giocatori è partito da una valutazione estiva di 408 milioni di euro circa e oggi vale praticamente il doppio”. Il quotidiano sportivo analizza l’aumento ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 1 marzo 2023) Lucianoha rivalutato ilportando ilda 400 a 800. Lo scrive il Corriere dello Sport. “Tutto scorre, compreso ildel. E cresce a dismisura, partita dopo partita: bravissimi i giocatori, straordinario. Uno che dopo una stagione del genere potrebbe teoricamente sbarcare a Wall Strett con la tuta da allenatore e la cravatta: il signor Luciano ha storicamente migliorato tutti i suoi allievi, ma questa volta si è superato”. “Il patrimonio umano, cioè il parco dei giocatori è partito da una valutazione estiva di 408di euro circa e oggi vale praticamente il doppio”. Il quotidiano sportivo analizza l’aumento ...

