Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini parla Alfonso Signorini (Di mercoledì 1 marzo 2023) Sembra proprio che la frequentazione tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini stia procedendo nel migliore dei modi: le parole dell'ex gieffino e quelle di Alfonso Signorini. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 1 marzo 2023) Sembra proprio che la frequentazione trastia procedendo nel migliore dei modi: le parole dell'ex gieffino e quelle di

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : C’è un mistero che si infittisce giorno dopo giorno: cos’è successo davvero nel Van della Casa? Questa sera il Gran… - MediasetTgcom24 : 'GF Vip', torna il sereno tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: 'Il cuore batte...' | Lui: 'Merito di Signorini'… - Simonet69004236 : RT @SEVIPRENDO: @AntonioSocci1 È Giove che si avvicina ogni giorno di più a Venere. Nei prossimi giorni ci sarà la sovrapposizione e poi il… - rosa_carannante : @BlissHoll Esatto che amore ma io non penso verità che sia successo qualcos'altro se no l'avrebbero detto proprio i… - LallaBabi70 : RT @infoitcultura: Andrea Maestrelli: “Edoardo, questo non è amore” - Grande Fratello VIP -