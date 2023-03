Grande Fratello Vip 7, Sonia Bruganelli non ci sarà per l’ottava stagione? (Di mercoledì 1 marzo 2023) Sonia Bruganelli, produttrice televisiva e moglie di Paolo Bonolis, ha annunciato di essere pronta a lasciare il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip, dopo due edizioni consecutive. In un’intervista rilasciata a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’, la donna ha spiegato di non ritenere opportuno fare una terza edizione del reality show come spalla di Alfonso Signorini. Sebbene la sua partecipazione non sia stata ancora confermata per la prossima edizione, Sonia ha già fatto sapere che, se le venisse chiesto di prendere parte nuovamente al programma, probabilmente rifiuterebbe l’offerta. Ecco la dichiarazione di Sonia Bruganelli sul Grande Fratello Vip La motivazione che spinge Sonia a prendere questa decisione è quella di ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 1 marzo 2023), produttrice televisiva e moglie di Paolo Bonolis, ha annunciato di essere pronta a lasciare il ruolo di opinionista alVip, dopo due edizioni consecutive. In un’intervista rilasciata a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’, la donna ha spiegato di non ritenere opportuno fare una terza edizione del reality show come spalla di Alfonso Signorini. Sebbene la sua partecipazione non sia stata ancora confermata per la prossima edizione,ha già fatto sapere che, se le venisse chiesto di prendere parte nuovamente al programma, probabilmente rifiuterebbe l’offerta. Ecco la dichiarazione disulVip La motivazione che spingea prendere questa decisione è quella di ...

