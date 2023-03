Governo: nuove norme sui migranti, '500mila richieste' (Di mercoledì 1 marzo 2023) Un piano immigrazione collegiale e sotto la regia della premier Giorgia Meloni, che velocizzi e semplifichi i meccanismi: dai rimpatri al sistema di accoglienza, passando per la protezione ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 1 marzo 2023) Un piano immigrazione collegiale e sotto la regia della premier Giorgia Meloni, che velocizzi e semplifichi i meccanismi: dai rimpatri al sistema di accoglienza, passando per la protezione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Partite le comunicazioni con il calcolo delle nuove pensioni rivalutate da marzo: era una promessa di buonsenso del… - borghi_claudio : @AlessandroZamp @Marcella_IsBack No, non direi che abbiamo il PD al governo. Al momento zero nuove tasse, niente me… - Antonio_Tajani : Sono solidale con @GiorgiaMeloni per le nuove minacce che ha ricevuto.Nè lei,nè i ministri del governo di centro-de… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Tensione in Moldavia: dopo gli scontri in piazza, il governo teme nuove azioni dei militanti filorussi - bizcommunityit : Guerra Ucraina-Russia, le notizie in diretta del 1 marzo| Moldavia: dopo gli scontri di martedì, il #governo teme n… -