Governo | Mario Sechi nuovo Capo ufficio stampa della presidenza del consiglio

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Se ne parlava da settimane, ora è diventata una notizia ufficiale:è ildell’e relazioni con i mediadel. A darne notizia è una nota di palazzo Chigi. Il giornalista, 55 anni, è attualmente direttore dell’agenzia Agi, in passato ha diretto Il Tempo e l’Unione Sarda e ha lavorato a Il Giornale, a Panorama e al Foglio.ha anche un’esperienza in politica: nel 2013 si candidò al Senato con Scelta civica, la lista diMonti, ma non venne eletto. Questo suo pregresso, secondo alcuni rumors pubblicati dal Foglio, sarebbe stato tra i motivi che sembravano poter far tramontare l’incarico a Palazzo Chigi. E invece si trattava di una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Governo, Mario Sechi capo dell'ufficio stampa dal 6 marzo: ecco chi è il giornalista scelto da Meloni [di Antonio F… - MartaDj1 : RT @repubblica: Governo, Mario Sechi capo dell'ufficio stampa: ecco chi è e quale sarà il suo ruolo - repubblica : Governo, Mario Sechi capo dell'ufficio stampa: ecco chi è e quale sarà il suo ruolo - luca_s_cag : RT @dottorbarbieri: ???? Si apprende da fonti di governo che, a partire dal prossimo 6 marzo, sarà effettiva la nomina di Mario Sechi quale C… - mario_porreca : @chiccotesta @CarloCalenda @ellyesse pensi male. il termo non si farà più a meno che il governo non nomini un commissario. -

... questosi è fatto carico di una complessa interlocuzione con l'Ue per spiegare che una ... Lo dichiara il responsabile del Dipartimento Istruzione della LegaPittoni , già presidente della ...Dagospia e altri siti hanno dato per certo l'arrivo diSechi con il ruolo di consigliere o di ... Quello che è certo è che ilnecessita di un rimpasto. Non dei ministri, ma di chi è ...... per anni vaticanista del Tg2 , racconta per VITA il primo decennio di pontificato di Jorge... 'Uno dei primi atti didi Francesco', scrive la radicale Bernardini, 'fu l'abolizione dell'...

Governo, Mario Sechi capo dell'ufficio stampa dal 6 marzo: ecco chi è la Repubblica

Altri due portavoce lasciano il governo Meloni. I portavoce del ministri Valditara e Sangiuliano si sono dimessi nello stesso giorno, dopo i passi indietro nelle scorse settimane di collaboratori di A ...La presidenza del Consiglio dei ministri comunica che, a partire dal prossimo 6 marzo, sarà effettiva la nomina di Mario Sechi quale capo dell'Ufficio stampa e relazioni con i media. Lo comunica Palaz ...