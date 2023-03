Governo, lasciano i portavoce di Valditara e Sangiuliano: due dimissioni in un giorno (Di mercoledì 1 marzo 2023) Altri due portavoce lasciano il Governo Meloni. I portavoce del ministri Valditara e Sangiuliano si sono dimessi nello stesso giorno, dopo i passi indietro nelle scorse settimane di collaboratori di Adolfo Urso e Maria Elisabetta Casellati. Marina Nalesso, ormai ex portavoce del ministro della Cultura, tornerà al Tg2, diretto dallo stesso Sangiuliano prima di entrare nel Governo Meloni. Oltre a lei ieri ha lasciato anche Giovanni Sallusti, portavoce del ministro dell’Istruzione e nipote del direttore di Libero Alessandro, dopo le polemiche per la replica di Valditara alla lettera anti-fascista della preside fiorentina. La ragione dell’addio è da attribuire a “motivi personali e ... Leggi su tpi (Di mercoledì 1 marzo 2023) Altri dueilMeloni. Idel ministrisi sono dimessi nello stesso, dopo i passi indietro nelle scorse settimane di collaboratori di Adolfo Urso e Maria Elisabetta Casellati. Marina Nalesso, ormai exdel ministro della Cultura, tornerà al Tg2, diretto dallo stessoprima di entrare nelMeloni. Oltre a lei ieri ha lasciato anche Giovanni Sallusti,del ministro dell’Istruzione e nipote del direttore di Libero Alessandro, dopo le polemiche per la replica dialla lettera anti-fascista della preside fiorentina. La ragione dell’addio è da attribuire a “motivi personali e ...

