Governo: al via Cdm a P.Chigi, a seguire cabina regia su siccità (Di mercoledì 1 marzo 2023) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - E' appena iniziato il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. Subito dopo si terrà la cabina di regia sulla crisi idrica presieduta dal premier, Giorgia Meloni.

