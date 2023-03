Gotham Knights | Batman è morto nel trailer della nuova serie CW

(Di mercoledì 1 marzo 2023) L'uccisione disarà uno dei misteri da risolvere nellaper la CW intitolata, in arrivo il 14 marzo. Arriverà il 14 marzo sulla CWambientata nel mondo del cavaliere oscuro. La storia, che non sarà in alcun modo collegata a quella dell'omonimo videogame, vedrà Harvey Dent (Misha Collins) alla ricerca del vero assassino di, come anticipa il. I protagonistisaranno degli adolescenti tra cui Robin e la figlia di Joker. Come riporta la sinossi ufficiale sulla scia dell'omicidio di Bruce Wayne, il suo ribelle figlio adottivo stringe un'improbabile alleanza con i figli dei nemici di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LS_Shopping : ?? MINIMO STORICO ?? ?? Gotham Knights - PS5 ?? - badtasteit : #GothamKnights: svelata la sinossi ufficiale e dettagliata dell'episodio pilota - NerdPool_IT : Gotham Knights, rilasciata la sinossi della première della serie - - GianlucaOdinson : Gotham Knights, la sinossi ufficiale rivela 'una forza ben più grande e nefasta' - emanuele_man1 : @cristar94 Ahahaha davvero Avengers: With GUNS. Giuro che pensavo Gotham Knights sarebbe stato il gioco peggiore tr… -

Arriverà il 14 marzo sulla CW, nuova serie ambientata nel mondo del cavaliere oscuro. La storia, che non sarà in alcun modo collegata a quella dell'omonimo videogame, vedrà Harvey Dent (Misha Collins) alla ricerca ...- Pubblicità -sarà presentato in anteprima il 14 marzo e la CW ha rilasciato un trailer completo per la sua ultima (ultima) serie basata su una proprietà DC Comics. Il promo vede il futuro Due Facce,...Il figlio adottivo di Bruce Wayne e un gruppo di rinnegati uniscono le forze nel nuovo trailer di...

Gotham Knights, nuovo trailer per la serie DC ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

L'uccisione di Batman sarà uno dei misteri da risolvere nella nuova serie per la CW intitolata Gotham Knights, in arrivo il 14 marzo.Gotham Knights sarà presentato in anteprima il 14 marzo e la CW ha rilasciato un trailer completo per la sua ultima (ultima) serie basata ...