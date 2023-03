Gomme da masticare | se si attacca ai vestiti niente panico | con questo trucco la togli in un attimo

Leggi su grantennistoscana

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Se ai tuoisi sonote delleda, non disperarti: contrucchetto riuscirai a rimuoverle in poco tempo. Chi lo dice che solo i più piccoli vanno matti per le chewing gum? Al gusto menta, frutta o completamente insapore, sono davvero tantissime ledache possono rintracciarsi in commercio, riuscendo ad accontentare sia grandi che piccini. Seppure siano un ottimo rimedio contro la noia o perfette come antistress, non si può fare a meno di sottolineare quanto queste possano rappresentare una vera e propria dannazione quando sino ai. Ilper eliminare ledasui...