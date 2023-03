Golf | Molinari dolci ricordi - Sport - Altri Sport

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... qnazionale : Golf, Molinari dolci ricordi - sportface2016 : #Golf, Francesco #Molinari torna all'Arnold Palmer Invitational - sectest9 : RT @GolfMagazine4: Marcel #Siem vince l' @TheOfficialHIO davanti a #Paul. Male #Laporta e #Molinari - CyberSecurityN8 : RT @GolfMagazine4: Marcel #Siem vince l' @TheOfficialHIO davanti a #Paul. Male #Laporta e #Molinari - GolfMagazine4 : Marcel #Siem vince l' @TheOfficialHIO davanti a #Paul. Male #Laporta e #Molinari -

Francescoscende in campo nel Arnold Palmer Invitational, gara che fece sua nel 2019, ultimo suo successo individuale. Su un percorso amico il torinese cerca le sensazioni di un ......6 milioni di dollari ed avrà come protagonisti, oltre a Chicco, i più grandi della scena attuale del. Al torneo, infatti, prenderanno parte Jon Rahm , favorito numero uno, Scheffler . ...In India Francesco Laporta si è classificato 32° con 290 (76 72 68 74, +2) ed Edoardo44° ... Sul percorso dell'HumewoodClub, a Port Elizabeth, nell'ultimo dei quattro tornei che in ...

Francesco Molinari scende in campo nel Arnold Palmer Invitational, gara che fece sua nel 2019, ultimo suo successo individuale. Su un percorso amico il torinese cerca le sensazioni di un tempo ...Francesco Molinari torna all'Arnold Palmer Invitational. Il torneo che avrà sede in Orlando in Florida partirà da giovedì 2 marzo.