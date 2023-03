(Di mercoledì 1 marzo 2023) Anche ilsul tavolo deldeidi oggi. Che – come si legge in una nota di Palazzo Chigi – “ha deliberato l’esercizio dei, sotto forma di prescrizioni, in relazione a un’operazione notificata da società del settore delle”. Il governo delibera iltlc Si tratta, come è noto, della facoltà di dettare specifiche condizioni all’acquisito di partecipazioni, di porre il veto all’adozione di determinate delibere societarie. E di opporsi all’acquisto di partecipazioni. Tra gli altri punti all’ordine del giorno deldeila nomina, su ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Golden power, il Consiglio dei ministri esercita i poteri speciali sulle telecomunicazioni - loucattani : RT @ultimora_pol: Il Consiglio dei Ministri ha utilizzato il Golden Power in relazione a un’operazione notificata da società del settore de… - AgenziaOpinione : CONSIGLIO DEI MINISTRI * RIUNIONE 1/3/2023: « GOLDEN POWER / NOMINE / RAPPRESENTANZE PERMANENTI / LEGGI REGIONALI »… - Dome689 : RT @ultimora_pol: Il Consiglio dei Ministri ha utilizzato il Golden Power in relazione a un’operazione notificata da società del settore de… - ultimora_pol : Il Consiglio dei Ministri ha utilizzato il Golden Power in relazione a un’operazione notificata da società del sett… -

Roma, 1 mar. " "Il Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2 del decreto - legge 15 marzo 2012, n. 21, ha deliberato l'esercizio dei poteri speciali, sotto forma di prescrizioni, in relazione a ..."In Consiglio dei Ministri oggi ci sono alcuni miei provvedimenti che riguardano la misura sulla' ma non su Lukoil e Priolo. Lo dice il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, rispondendo ai giornalisti a margine del convegno 'Innovazione per la circolarità'. 'Si ..."In consiglio dei ministri oggi ci sono alcuni miei provvedimenti che riguardano la misura" ma non su Lukoil e Priolo. Rispondendo ai giornalisti a margine del convegno ' Innovazione per la circolarita'' il ministro delle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso precisa: "Si tratta ...

Governo: Cdm esercita golden power su società tlc La Sicilia

Il governo Meloni attiva il golden power su Tim, ovvero la possibilità per l’esecutivo di bloccare offerte ritenute non conformi agli interessi nazionali in relazione alla strategicità dell’azienda. A ...Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Il Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, ha deliberato l’esercizio dei poteri speciali, sotto forma di prescrizioni, in r ...