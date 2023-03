Goldberg | “La WWE mi deve ancora un ultimo match”

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Amato e odiato, lodato e criticato: la carriera dinon conosce mezze misure, ma è innegabile che l’uomo “made in WCW” sia uno dei wrestler più iconici di tutti i tempi. Negli ultimi anni Da Man ha raccolto però molte critiche, visti i suoinon proprio al passo con le aspettative e alcune decisioni creative che hanno lasciato l’amaro in bocca ai fan (come la sua vittoria dello Universal Championship ai danni di Bray Wyatt nel 2020). Nonostante questo, il buon vecchio Bill haintenzione di salire sul quadrato, anche solo per undi ritiro. La richiesta Parlando a Justin Barrasso di Sports Illustrated, l’Hall of Famer ha dichiarato di aspettare la chiamata della WWE per unin modo da chiudere la sua carriera:” ‘Mai dire mai’, ...

Following up on his own report from last week, Mike Johnson of PW Insider confirmed today that WWE King and Queen of the Ring will take place later this year in Jeddah, Saudi Arabia. While the date ...Goldberg lost the match, and he hasn't wrestled since. In October 2022 , he stated that he had two months left on his deal. Fightful Select previously reported that the rumors that Goldberg signed a ...