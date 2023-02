Gol e spettacolo | la Juventus rimonta il Torino e vince il derby 4-2 Allegri ritrova anche Pogba

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Unfolle, con 6 gol, il Toro due volte in vantaggio e la Juve che la ribalta nel secondo tempo, con l?ingresso in campo di Chiesa e(prima presenza stagionale) a dare la scossa....

Mario accusa Szczesny : "Abbiamo preso troppo facilmente, il nostro portiere è inguardabile". Entusiasmo per Pogba, poi finisce in gloria: 4 -...La prima frazione è bloccatissima a livello tattico, e così anche lo offre ben poco. Le ... Fino al 55', quando Calabresi e Moreo costruiscono una palla colossale . Il terzino si sgancia ...

Juventus-Torino 2-2, nel primo tempo piovono gol e spettacolo Calcio in Pillole

