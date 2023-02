(Di mercoledì 1 marzo 2023) Le parole di Andrea Radrizzani,del, sull’di Willynel club inglese: «Abbiamo accelerato sui nostri piani» Intervistato da DAZN, ildel, Andrea Radrizzani, ha parlato dell’di Willyin estate. Di seguito le sue parole.IN ESTATE – «Questo mercato è stato pazzo. All’ultimo giorno prendiamo Bamba dal Marsiglia, io faccio anche un tweet, poi però non scende dall’aereo. Chiedo a Orta cosa fosse successo e mi diceva che non voleva più partire, alla fine va a Nizza e noi anticipiamo l’diche era previsto solo a gennaio. Grazie a Dio, sono molto orgoglioso di lui. Poi Bamba non ha passato le visite con il Nizza ed è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Gnonto, il presidente del Leeds racconta il suo arrivo: «Una fortuna!» -

Commenta per primo Retroscena di mercato legato araccontato daldel Leeds Radrizzani a DAZN: 'Questo mercato è stato pazzo. All'ultimo giorno prendiamo Bamba dal Marsiglia, io faccio anche un tweet, poi però non scende dall'aereo. ...McKennie si prepara quindi ad indossare la maglia del Leeds, la stessa di. Il Leeds è ... Settimana scorsa L'Equipe scriveva deldell'Angers, volato in Inghilterra per concludere l'...... la nuova squadra del giovane talento della nazionale italiana conl'altro connazionale Andrea Radrizzani. Un coro considerato spesso goliardico, visto che a Elland Roadè uno degli ...