Gli UFO | i tabloid e l’atomica

Leggi su butac

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Il 24 febbraio alcune testate italiane hanno ripreso una notizia dal Daily Mail, ad esempio così TgCom24: Usa, due veterani dell’aeronautica: “Gli ufo hanno neutralizzato testate nucleari statunitensi” La vicenda risalirebbe alla fine degli anni 60, quando i due veterani (oggi over 80) erano in servizio. Come mai hanno atteso così tanto per rilasciare le loro testimonianze? Non si sa, quello che si sa è che uno dei due negli anni ha monetizzato sull’argomento UFO pubblicando un libro in merito. L’articolo del Daily Mail,britannico, titolava: TWO Air Force vets have testified to Pentagon’s UFO office about seeing mysterious objects TURN OFF ten nuclear warheads and blast test missiles out of the sky at US bases Prove di quanto riportato dal Daily Mail? Nessuna, se non un’e-mail che sarebbe stata inviata dall’ufficio AARO (nato da poco proprio per fare ...