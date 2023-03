Gli operai sulla ciminiera | “Resisteremo a oltranza | non ci fidiamo più”

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Dopo la prima nottea 100 metri d’altezza, i 4della Portovesme di Portoscuso, in Sardegna, non intendono arrendersi. È cominciato il secondo giorno di occupazione della fabbrica del Sulcis che rischia di chiudere: la protesta dei lavoratori sembra essere soltanto all’inizio. “Non abbiamo intenzione di scendere, nonostante sia arrivata la convocazione per il vertice al Ministero” dicono gli. “Non cidi un vertice in videoconferenza. Restiamo qui, vogliamo fatti concreti. Abbiamo viveri a sufficienza per stare quassù a“. I quattrodella Portovesme che da due giorni sonodella fabbrica a 100 metri di altezza. Foto ...

Il vertice al ministero non basta, notte sulla ciminiera per gli operai a Portovesme Today.it

I lavoratori della Portovesme Srl spiegano i motivi della loro protesta. Questa mattina un gruppo si è asserragliato sulla torre più alta della fabbrica, a 100 metri dal suolo. La lettura del comunica ...