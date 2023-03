Gli FTR ne sono sicuri | “Pensiamo che in AEW non siamo benvenuti | ecco il perchè”

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Gli FTR siimposti come uno dei tag team piu’ vincenti e decorati degli ultimi periodi.stati campioni in svariate compagini estati super impegnati a difendere i loro titoli in tutto il mondo. Sipresi un periodo “sabbatico” dopo le tantissime fatiche ma a detta loro c’è anche dell’altro. La AEW infatti non si sarebbe congratulata con loro per la nomina di miglior “tag team del 2022” e pensano seriamente che ci sia dell’astio. Il pensiero di Harwood “Non andro’ a mentire, cirimasti malissimo. Abbiamo lavorato duro, abbiamo messo tutto in campo per migliorarci e dare l’anima sul quadrato per l’intrattenimento e tutto il resto. Non avere nemmeno un semplice ringraziamento è stato un colpo basso. Avevo la sensazione che c’era qualcosa che non andava. Abbiamo ...