Gli cafisti restano in carcere, il sarcasmo del gip (Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) – (dall’inviata Elvira Terranova) – Parla sarcasticamente di “turismo croceristico” e di “viaggi esotici”, poi ricorda che i trafficanti di esseri umani “non sono quattro amici al bar” ma fanno parte “di una vera e propria organizzazione”. Tra sarcasmo e provocazione, il gip del Tribunale di Crotone Michele Ciociola ha scritto le 47 pagine dell’ordinanza di custodia cautelare con cui conferma il carcere per i due scafisti arrestati domenica dopo il naufragio sulle coste di Cutro, nel crotonese, costato la vita ad almeno 68 persone, mentre decine sono ancora i dispersi. Ma il gip ricorda anche che chi è morto è stato “vittima di uno stato di necessità non altrimenti fronteggiabile se non alla mercé di disperati viaggi della speranza”. Ma cosa scrive il gip nell’ordinanza a carico di Sami Fuat, turco di 50 anni e Khalid ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) – (dall’inviata Elvira Terranova) – Parla sarcasticamente di “turismo croceristico” e di “viaggi esotici”, poi ricorda che i trafficanti di esseri umani “non sono quattro amici al bar” ma fanno parte “di una vera e propria organizzazione”. Trae provocazione, il gip del Tribunale di Crotone Michele Ciociola ha scritto le 47 pagine dell’ordinanza di custodia cautelare con cui conferma ilper i due sarrestati domenica dopo il naufragio sulle coste di Cutro, nel crotonese, costato la vita ad almeno 68 persone, mentre decine sono ancora i dispersi. Ma il gip ricorda anche che chi è morto è stato “vittima di uno stato di necessità non altrimenti fronteggiabile se non alla mercé di disperati viaggi della speranza”. Ma cosa scrive il gip nell’ordinanza a carico di Sami Fuat, turco di 50 anni e Khalid ...

'Tutti gli escussi indicavano nei turchi Sami Fuat e Gun Ufuk i principali nocchieri del mezzo nautico', scrive il giudice. 'I colleghi pakistani Ishaq Hassnan e Kalid Arlan, invece avrebbero svolto ...

Crotone, Schlein: "Piantedosi si dimetta" Dopo la strage avvenuta al largo di Crotone le sue dichiarazioni sono suonate indegne di un ministro, disumane e totalmente inaccettabile e inadeguate al ruolo. La segretaria del Partito Democratico i ...

Cutro, Salvini: Primo avviso alla Guardia Costiera arriva a disastro avvenuto Poi si parla di un'imbarcazione con dei precisi mandanti morali dell'omicidio, che sono i trafficanti di esseri umani e gli scafisti che infatti sono in galera, che per almeno quattro giorni ha ...