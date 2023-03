Gli anarchici annunciano un presidio sotto la sede di FdI a Milano | “Fascisti e assassini”

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Prosegue la strategia vittimista di Alfredo Cospito e delle sua difesa, che dopo la conferma del 41 bis da parte della Cassazione ora annuncia di voler ricorrere alla Corte europea dei diritti dell’uomo. «Faremo ricorso alla Cedu», ha detto in una conferenza stampa al Senato l’avvocato Flavio Rossi Albertini, secondo il quale Cospito, «non comunicando con l’esterno da nove mesi, non può essere istigatore di proteste e azioni violente». E ciononostante in nome di Cospito e nell’alveo della battaglia che conduce dal carcere, glicontinuano a minacciare, intimidire, mettere in campo azioni violente e ad alto rischio: l’ultima delle quali è l’annuncio di un, domani, davanti alladi FdI in corso Buenos Aires a, divulgato attraverso un manifesto in cui “Fratelli d’Italia” è scritto capovolto ...

Domanitornano in piazza a Milano "Oggi sono pronto a morire per far conoscere al mondo cosa è veramente il 41 bis". Così Alfredo Cospito in un passaggio di una lettera ( Pdf ), letta durante ...Lo ha fatto sapere la polizia stessa che durantescontri ha usato granate assordanti, getti d'...Itamar Ben Gvir che ha fatto pressione per l'intervento contro quelli che ha definito "". ...E dal governo soltanto dichiarazioni vomitevoli - continuano- che non fanno altro che alimentare il nostro odio nei loro confronti. Andiamo a gridare tutta la nostra rabbia sotto le ...

«Il più grande insulto per un anarchico è quello di essere accusato di dare o ricevere ordini. Quando ero al regime di alta sorveglianza avevo comunque la censura e non ho ...Quello che si profila all'orizzonte rischia di essere l'ennesimo weekend caldo sul fronte degli anarchici. Il tamtam mediatico per la nuova manifestazione è partito: sabato 4 marzo l'appuntamento è a ...