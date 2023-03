Giustizia: Mattarella, 'indipendenza magistratura nel rispetto distinzione poteri Stato' (Di mercoledì 1 marzo 2023) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Ho sempre molto apprezzato le relazioni sull'amministrazione della Giustizia" del primo presidente uscente della Corte di Cassazione, Pietro Curzio, "caratterizzate da analisi acute e da rigore nelle valutazioni, con considerazioni di rilievo e tra queste il richiamo alla necessità di assicurare certezza del diritto e uniformità dei criteri di giudizio, nonchè l'esortazione al reciproco rispetto dei ruoli e alla distinzione delle funzioni tra i poteri dello Stato. Non va dimenticato come il rispetto di questa condizione sia strettamente correlato all'indipendenza". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo al plenum del Csm. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Ho sempre molto apprezzato le relazioni sull'amministrazione della" del primo presidente uscente della Corte di Cassazione, Pietro Curzio, "caratterizzate da analisi acute e da rigore nelle valutazioni, con considerazioni di rilievo e tra queste il richiamo alla necessità di assicurare certezza del diritto e uniformità dei criteri di giudizio, nonchè l'esortazione al reciprocodei ruoli e alladelle funzioni tra idello. Non va dimenticato come ildi questa condizione sia strettamente correlato all'". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo al plenum del Csm.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Giustizia: Mattarella, 'indipendenza magistratura nel rispetto distinzione poteri Stato' - - 5_bepi : @Quirinale il Presidente lo sa che quella barca di migranti era stata avvistata quasi 24 ore prima? Questo governo… - graziacalore : OH ! LA CONSULTA!!! DICO LA CONSULTA per noi cittadini ITALIANI IL MASSIMO GRADO DELLA GIUSTIZIA LA CUSTODE DELLA N… - Ambra21899516 : RT @Etruria72: Un uomo perbene e un grande magistrato! Mattarella si oppose a suo tempo perché non venisse nominato ministro della giustizi… - GiambaLibero : L'errore madornale di chi vuole uguaglianza e giustizia, libertà e democrazia è quello di delirare che nelle sedice… -