Giustizia | Mattarella | ' Csm sia celere in nomina dirigenti uffici'

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Vorrei esprimere l'auspicio che la tempestività oggi dimostrata dal Consiglio possa costantemente caratterizzare il mandato consiliare appena iniziato, così da assicurare la dovuta celerità alle nomine dei dirigenti". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo al plenum del Csm.

