Giustizia: Mattarella, 'Cassano autorevole con eccellente profilo professionale' (Di mercoledì 1 marzo 2023) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "La unanimità dei consensi, espressione dell'apprezzamento del suo valore, rappresenta il riconoscimento dell'autorevolezza della presidente Cassano. Le rivolgo gli auguri più grandi". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo la nomina decisa dal Csm di Margherita Cassano a primo presidente della Corte di Cassazione. Ha "un eccellente profilo professionale, nell'arco della sua carriera -ha ricordato il Capo dello Stato- ha svolto funzioni sia requirenti, sia giudicanti, esercitando incarichi direttivi prima nel merito e quindi presso la Corte di Cassazione. In ogni incarico ha mostrato doti e attitudini di elevato livello. Le sue doti di professionalità, riconosciute ovunque e universalmente, trovano ulteriore ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "La unanimità dei consensi, espressione dell'apprezzamento del suo valore, rappresenta il riconoscimento dell'zza della presidente. Le rivolgo gli auguri più grandi". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, dopo la nomina decisa dal Csm di Margheritaa primo presidente della Corte di Cassazione. Ha "un, nell'arco della sua carriera -ha ricordato il Capo dello Stato- ha svolto funzioni sia requirenti, sia giudicanti, esercitando incarichi direttivi prima nel merito e quindi presso la Corte di Cassazione. In ogni incarico ha mostrato doti e attitudini di elevato livello. Le sue doti di professionalità, riconosciute ovunque e universalmente, trovano ulteriore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Giustizia: Mattarella, 'Csm sia celere in nomina dirigenti uffici' - - TV7Benevento : Giustizia: Mattarella, 'indipendenza magistratura nel rispetto distinzione poteri Stato' - - 5_bepi : @Quirinale il Presidente lo sa che quella barca di migranti era stata avvistata quasi 24 ore prima? Questo governo… - graziacalore : OH ! LA CONSULTA!!! DICO LA CONSULTA per noi cittadini ITALIANI IL MASSIMO GRADO DELLA GIUSTIZIA LA CUSTODE DELLA N… - Ambra21899516 : RT @Etruria72: Un uomo perbene e un grande magistrato! Mattarella si oppose a suo tempo perché non venisse nominato ministro della giustizi… -