Giustizia, Csm nomina Margherita Cassano presidente Cassazione (Di mercoledì 1 marzo 2023) caption id="attachment 339340" align="alignleft" width="150" Margherita Cassano/captionMargherita Cassano, presidente aggiunto in Cassazione, è stata nominata dal plenum del Csm primo presidente della Suprema Corte. E' la prima donna nella storia della Repubblica - è stato ricordato nella riunione di Palazzo dei Marescialli - a ricoprire questo incarico direttivo. Cassano raccoglie il testimone da Pietro Curzio. La proposta è stata approvata all'unanimità."Il ruolo del magistrato non è solo fatto di abilità tecnica ma di umanità, capacità di ascolto, di rispetto profondo degli altri e di comprendere le tragedie umane che si nascondono dietro i singoli casi portati alla nostra attenzione", ha detto Cassano. Fiorentina, ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 1 marzo 2023) caption id="attachment 339340" align="alignleft" width="150"/captionaggiunto in, è statata dal plenum del Csm primodella Suprema Corte. E' la prima donna nella storia della Repubblica - è stato ricordato nella riunione di Palazzo dei Marescialli - a ricoprire questo incarico direttivo.raccoglie il testimone da Pietro Curzio. La proposta è stata approvata all'unanimità."Il ruolo del magistrato non è solo fatto di abilità tecnica ma di umanità, capacità di ascolto, di rispetto profondo degli altri e di comprendere le tragedie umane che si nascondono dietro i singoli casi portati alla nostra attenzione", ha detto. Fiorentina, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : 'Una giornata storica per la nostra magistratura e per il Paese. La nomina di Margherita Cassano infrange un altro… - ragusaibla : RT @askanews_ita: #Mattarella presiede il #Csm, ecco la votazione storica: #MargheritaCassano, prima donna presidente della #Cassazione - #… - ADM_assdemxmi : RT @askanews_ita: #Mattarella presiede il #Csm, ecco la votazione storica: #MargheritaCassano, prima donna presidente della #Cassazione - #… - Lady_Angel2001 : RT @askanews_ita: #Mattarella presiede il #Csm, ecco la votazione storica: #MargheritaCassano, prima donna presidente della #Cassazione - #… - ginugiola : RT @RaiNews: 'Una giornata storica per la nostra magistratura e per il Paese. La nomina di Margherita Cassano infrange un altro tabù' le pa… -