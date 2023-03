Giulia De Lellis ritorno di fiamma con Damante: scoperti i loro messaggi dai partner (Di mercoledì 1 marzo 2023) Due settimane fa la notizia della rottura tra Elisa Visari e Andrea Damante e ieri Fabrizio Corona ha sganciato una bomba su Giulia De Lellis. L’ex re dei paparazzi ha rivelato che l’influencer e il suo ex sarebbero ‘amanti’. “Andrea Damante e Giulia De Lellis tornano a essere amanti. Elisa Visari scopre le chat sul cellulare del fidanzato che, infastidito, la caccia di casa. La Visari si vendica inviando gli screen delle chat a Carlo Gussalli Beretta. Lui però preferisce tacere per paura. – riportano Isa e Chia – Anche se ormai è troppo tardi perché la bomba è scoppiata. Tutti i retroscena sul giornale Chi. Intanto voi lo sapete in anteprima”. Giulia e Andrea tornano insieme? La ricostruzione di Chi. Dopo il gossip lanciato da Fabrizio, il settimanale Chi ha svelato ... Leggi su biccy (Di mercoledì 1 marzo 2023) Due settimane fa la notizia della rottura tra Elisa Visari e Andreae ieri Fabrizio Corona ha sganciato una bomba suDe. L’ex re dei paparazzi ha rivelato che l’influencer e il suo ex sarebbero ‘amanti’. “AndreaDetornano a essere amanti. Elisa Visari scopre le chat sul cellulare del fidanzato che, infastidito, la caccia di casa. La Visari si vendica inviando gli screen delle chat a Carlo Gussalli Beretta. Lui però preferisce tacere per paura. – riportano Isa e Chia – Anche se ormai è troppo tardi perché la bomba è scoppiata. Tutti i retroscena sul giornale Chi. Intanto voi lo sapete in anteprima”.e Andrea tornano insieme? La ricostruzione di Chi. Dopo il gossip lanciato da Fabrizio, il settimanale Chi ha svelato ...

