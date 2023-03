Giulia De Lellis, ritorno di fiamma con Andrea Damante: l’inaspettata indiscrezione (Di mercoledì 1 marzo 2023) Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano, e questa sembra proprio la citazione perfetta se parliamo di Giulia De Lellis e Andrea Damante, che negli anni ci hanno abituati a dei colpi di scena davvero inaspettati. La ex coppia, sbocciata nello studio di Uomini e Donne, potrebbe essersi ricomposta. Una serie di dettagli, raccolti dai fan sui social, si sommano alla notizia delle rotture con i rispettivi partner, come sottolineato dal settimanale Chi e da Fabrizio Corona, che allude a una storia clandestina tra gli ex volti storici del pomeriggio di Canale 5. Ma cosa c’è di vero? Giulia De Lellis e la rottura con Carlo Gussalli Beretta Il loro ultimo post sui social insieme risale solo a sette giorni fa, e lo scorso gennaio l’influencer aveva festeggiato con il compagno il suo ... Leggi su dilei (Di mercoledì 1 marzo 2023) Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano, e questa sembra proprio la citazione perfetta se parliamo diDe, che negli anni ci hanno abituati a dei colpi di scena davvero inaspettati. La ex coppia, sbocciata nello studio di Uomini e Donne, potrebbe essersi ricomposta. Una serie di dettagli, raccolti dai fan sui social, si sommano alla notizia delle rotture con i rispettivi partner, come sottolineato dal settimanale Chi e da Fabrizio Corona, che allude a una storia clandestina tra gli ex volti storici del pomeriggio di Canale 5. Ma cosa c’è di vero?Dee la rottura con Carlo Gussalli Beretta Il loro ultimo post sui social insieme risale solo a sette giorni fa, e lo scorso gennaio l’influencer aveva festeggiato con il compagno il suo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Steff04_ : RT @supremanes: Tik ltok mi ripropone il trono damellis. “Ma non mi guardi quando ti guardo?” Lui in quell’esterna Roma dall’alto non l’ha… - MKOlsenKellybag : Se sta cosa di Giulia de Lellis che mentre stava con Carlo si sentiva con D'amante, è vera... Cioè ma se stai ancor… - PaolucciAriann1 : RT @Imnotre38975450: MA IN CHE SENSO GIULIA DE LELLIS E ANDREA DAMANTE RAGA MA CI ÈEEEEEEEE #oriele - Imnotre38975450 : MA IN CHE SENSO GIULIA DE LELLIS E ANDREA DAMANTE RAGA MA CI ÈEEEEEEEE #oriele - blogtivvu : Andrea Damante e Giulia De Lellis insieme in discoteca? Parla Urtis: “Era tutto buio e le luci rosse…” -