“Giulia De Lellis e Andrea Damante sono amanti. Lui ha cacciato di casa la fidanzata” (Di mercoledì 1 marzo 2023) Cosa sta succedendo tra Giulia De Lellis e Andrea Damante? Si erano tanto amati, traditi (lui) e poi riamati. Alla Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di mercoledì 1 marzo 2023) Cosa sta succedendo traDe? Si erano tanto amati, traditi (lui) e poi riamati. Alla Perizona Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vipdietroloshow : secondo il settimanale Chi Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme,sono stati visti insieme l'ultimo… - dailynews_24 : Fabrizio Corona, indiscrezione su Giulia De Lellis e Andrea Damante: “Sono amanti” - 24Trends_Italia : 17. Giulia De Lellis - 5mille+ 18. Flavio Insinna - 5mille+ 19. Francesca Reggiani - 5mille+ 20. Frosinone calcio - 5mille+ - xjsekhmet : RT @Jes912: Non ho grande simpatia per Giulia De Lellis, ma non le augurerei mai di tornare con Damante dopo tutto quello che è successo. M… - dudeareyouok : ma non è che se giulia de lellis e andrea damante respirano la stessa aria significa che si amano ma come fate ?? -