Giugliano, tutto pronto per la "Fiera del gusto" di Pascarella Food Service (Di mercoledì 1 marzo 2023) Giugliano. Avrà luogo il 14 e il 15 marzo 2023 in via Ripuaria a Giugliano in località Varcaturo "La Fiera del gusto" organizzata da Pascarella Food Service, un evento indirizzato a operatori del settore Food come Barman, Pizzaioli, chef e ristoratori. L'azienda Pascarella Food Service, nata nel 2014 dopo una trentennale esperienza nel settore ho.re.ca. del L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

