Giudice Sportivo, 2 giornate di squalifica per Mario Rui

Il Giudice Sportivo ha reso note le sanzioni comminate dopo il 24esimo turno di campionato di Serie A. Due i turni di squalifica, sia per Mario Rui che per José Mourinho. Per quanto riguarda lo stop per due gare al terzino del Napoli, Mario Rui, il Giudice ha disposto anche una multa di 10mila euro. La motivazione: "per avere, al 22° del secondo tempo, dopo essere caduto a terra a seguito di un normale contrasto di giuoco, con il pallone lontano, colpito volontariamente con un calcio all'altezza dell'inguine un calciatore della squadra avversaria". Due turni di stop e multa di 10mila euro anche per José Mourinho. La motivazione del Giudice Sportivo: "per avere, al 2° del secondo tempo, contestato con veemenza ed atteggiamento provocatorio una decisione ..."

