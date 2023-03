Giornata mondiale contro la discriminazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... meb : Nella giornata mondiale per le #malattierare ricordiamoci che essere malati rari non deve significare essere soli.… - ultimora_pol : Ilaria #Donatio (+Eu): “Oggi è la giornata mondiale delle malattie rare. Dopo il Testo Unico sulle Malattie Rare, a… - Greenpeace_ITA : Oggi è la Giornata mondiale delle #balene! ?? È il giorno perfetto per chiedere di proteggerle.??Chiedi con noi un tr… - art_Yuks : RT @SignorTrofimov: 29 Febbraio 2023 giornata mondiale della serenità - silviabar12 : RT @SignorTrofimov: 29 Febbraio 2023 giornata mondiale della serenità -

La situazione economica attuale a livello, con una inflazione in atto, si presenta piena di incertezze dovute a situazioni ...ricevono prestiti come "scambio di fondi" effettuato nella...Può una parola positiva cambiare volto a unacominciata male Sì, soprattutto se si tratta di un complimento. Con questo spirito è nata ladel complimento , che cade il 1° marzo. La ricorrenza non commerciale è stata ideata dall'olandese Hans Poortvliet che, anni fa, con un tweet scatenò un positivo terremoto social: " ...Ladel Pensiero è unadi amicizia internazionale che gli scout festeggiano dal 1926, grazie a WAGGGS " World Association of Girls Guides and Girl Scouts, il movimento ...

Giornata mondiale delle malattie rare: diamo voce ai bambini malati - Luce Luce

Cresce tra i romani l'attenzione sulle malattie rare. Ed è a due (se non a tre cifre), l'aumento negli ospedali della Capitale di quelli che o hanno deciso di farsi analisi genetiche ...In biblioteca Lazzerini sabato alle 10 ci sarà l’incontro con Issa Watanabe, autrice e illustratrice di fama mondiale per la prima volta in Italia. L’autrice parlerà della genesi del suo libro senza p ...