Giornata della Donna, a L'Aquila presentato programma del "Marzo in Rosa" (Di mercoledì 1 marzo 2023) L'Aquila - Il ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia Roccella, sarà all'Aquila giovedì 2 Marzo, in occasione del primo appuntamento di "Marzo in Rosa", il programma delle iniziative del Comune dell'Aquila per il mese dedicato alla Donna, presentato dal sindaco Pierluigi Biondi e dall'assessore alle Pari opportunità, Ersilia Lancia. Cinque eventi previsti. Il primo, 2 Marzo, ore 11 a palazzo Fibbioni, con il convegno "Inverno demografico: quale futuro in Italia?" con la ministra Roccella e con i giornalisti Diodato Pirone e Luca Cifoni, autori del libro "La trappola delle culle". Il 7 e l'8 Marzo, su proposta dell'Anci, per solidarietà alle cittadine afghane e iraniane, la ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 1 marzo 2023) L'- Il ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia Roccella, sarà all'giovedì 2, in occasione del primo appuntamento di "in", ildelle iniziative del Comune dell'per il mese dedicato alladal sindaco Pierluigi Biondi e dall'assessore alle Pari opportunità, Ersilia Lancia. Cinque eventi previsti. Il primo, 2, ore 11 a palazzo Fibbioni, con il convegno "Inverno demografico: quale futuro in Italia?" con la ministra Roccella e con i giornalisti Diodato Pirone e Luca Cifoni, autori del libro "La trappola delle culle". Il 7 e l'8, su proposta dell'Anci, per solidarietà alle cittadine afghane e iraniane, la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Palazzo_Chigi : Il videomessaggio del Presidente @GiorgiaMeloni in coordinamento con i principali partner internazionali per la gio… - GiorgiaMeloni : Nella Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato, desidero r… - MarcoFattorini : Oggi è l’anniversario di #Euromaidan. Una giornata dedicata alle vittime della protesta di piazza che nel 2013-2014… - emamarro : RT @EdoardoMecca1: Classifica reale aggiornata alla fine della 24esima giornata. - Martama95553132 : RT @museitaliani: Oggi si è svolto l’incontro informativo sul #SistemaMusealeNazionale dedicato ai #musei non statali della @regionetoscana… -