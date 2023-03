Giorgia | mi sono rimessa in gioco!

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SalamidaFabio : Sono un inguaribile ottimista se penso che persino qualche elettore di Matteo Salvini e Giorgia Meloni sia venuta l… - marattin : Penso che anche i più accaniti sostenitori di Giorgia Meloni non possano fare a meno di notare che in questo govern… - ultimora_pol : Giorgia #Meloni: 'Nessuno dice che noi in Ucraina abbiamo portato i generatori elettrici. C'è gente che rischia di… - Lillino13390950 : RT @AngeloFornaro7: 'Noi non spendiamo soldi per inviare armi all'ucrania ' Disse la Giorgia! Non solo mente sapendo di perculare gli ita… - LinaBuongiorno : RT @AngeloFornaro7: 'Noi non spendiamo soldi per inviare armi all'ucrania ' Disse la Giorgia! Non solo mente sapendo di perculare gli ita… -

le parole della presidente del Consiglio,Meloni , che in un'intervista con la direttrice di Grazia , Silvia Grilli - in edicola domani - affronta temi che vanno dall'identità di genere, ...E' stata anche l'occasione per parlare dell'ultimo Festival di Sanremo, che ha vistoin gara, e del quotidiano dell'artista.ha anche raccontato del doppio tour che la vedrà presto ..."Le donnele prime vittime dell'ideologia gender".parole destinate a far discutere, quelle cheMeloni pronuncia in un'intervista al settimanale Grazia in occasione della Festa della donna. Una presa di posizione sull'identità di genere e ...

Giorgia: «Il pop oggi è una completa rivoluzione» Il Manifesto

Schlein (Pd): "Le parole del Ministro sono indegne e inadeguate al ruolo ricoperto, deve dimettersi". "L'assetto aereo Frontex che per primo ha individuato l'imbarcazione dopo le 22 del 25 febbraio a ..."Occorre contrastare, senza tentennamenti, i clan criminali che alimentano l'immigrazione illegale di massa". E' necessario collaborare per riaffermare il principio secondo cui è possibile entrare in ...