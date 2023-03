Giorgia Meloni | “Le donne sono le prime vittime dell’ideologia gender”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 1 marzo 2023) In un’intervista rilaciata al settimanale Grazia, in occasione della Festa della Donna dell’8 marzo, Giogiaha affrontato diverse tematiche legate al genere: dall’identità di genere e il diritto a cambiare sesso, alla contrarietà sulla pratica dell’utero in affitto, in favore della famiglia tradizionale.ha spiegato che, a suo avviso, tutti i bambini “hanno il diritto ad avere il massimo: una mamma e un papà” e di non aver mai conosciuto nessuno che rinuncerebbe a uno dei due genitori. E riporta l’esperienza personale: “Non posso dire che l’assenza di mio padre non abbia pesato nella mia vita. L’ho capito pienamente quando lui è morto, e miresa conto della profondità della sofferenza che il suo vuoto aveva creato in me”, ha spiegato la premier. Poi è passata ad affrontare il tema dell’aborto. A una donna che ha ...