Gioca 3 euro al Lotto e vince 2,5 milioni: ecco chi è il vincitore (Di mercoledì 1 marzo 2023) Una storia incredibile quella avvenuta in questi giorni in Italia. Un uomo molto fortunato ha Giocato tre euro al Lotto ed ha portato a casa ben due milioni e mezzo. Una vincita straordinaria, un bottino pazzesco, nessuno se lo sarebbe aspettato. Con soli tre euro, il fortunato vincitore si è assicurato un bel po’ di soldi e sicuramente un tenore di vita molto più dignitoso. (Continua…) Leggi anche: SuperenaLotto, vince una cifra da capogiro: cosa ha fatto poi Gioca solo 3 euro e sbanca il Lotto Si dice che la fortuna aiuta gli audaci. In questo caso non sappiamo se il vincitore sia anche una persona audace, ovviamente ce lo auguriamo, ma possiamo affermare con certezza che è ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 1 marzo 2023) Una storia incredibile quella avvenuta in questi giorni in Italia. Un uomo molto fortunato hato trealed ha portato a casa ben duee mezzo. Una vincita straordinaria, un bottino pazzesco, nessuno se lo sarebbe aspettato. Con soli tre, il fortunatosi è assicurato un bel po’ di soldi e sicuramente un tenore di vita molto più dignitoso. (Continua…) Leggi anche: Superenauna cifra da capogiro: cosa ha fatto poisolo 3e sbanca ilSi dice che la fortuna aiuta gli audaci. In questo caso non sappiamo se ilsia anche una persona audace, ovviamente ce lo auguriamo, ma possiamo affermare con certezza che è ...

